Ministério Público vence primeira batalha frente a PS e PSD no Parlamento

Socialistas e sociais-democratas saíram esta quarta-feira derrotados na primeira batalha travada na discussão das alterações ao Estatuto do Ministério Público (MP), que desencadeou uma greve de três dias que só finda sexta-feira.PS e PSD viram ser chumbadas as propostas que visavam aumentar a representatividade política no Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), o órgão de disciplina dos magistrados.O PSD propunha a redução de elementos de 18 para 17, aumentando a possibilidade de eleição pelo Parlamento de cinco para sete pessoas. O PS propunha que o número de procuradores regionais a eleger passassem de seis para quatro.A alteração da composição do CSMP tem merecido duras críticas. Ainda antes da votação, a ex-procuradora-geral da República Joana Marques Vidal tinha alertado numa conferência que, caso as propostas avançassem "isso transformaria, agora sim, a PGR na rainha de Inglaterra", lembrando uma célebre frase de Pinto Monteiro.Para a magistrada, "a proposta do PS é limitativa da ação do MP e da investigação criminal". E acusou os sucessivos governos de manterem o MP na dependência económica do Ministério da Justiça e defendendo mais autonomia financeira da PGR.Já o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Albano Pinto, apontou a "confusão jurídica" que iria "subalternizar o papel do MP e estrangular investigações"."O combate à corrupção enfraquecerá. Os criminosos de colarinho branco vão agradecer, mas a sociedade não".As propostas relativas à a autonomia financeira só deverão ser votadas na próxima semana. Tal como a questão da equiparação do salário dos magistrados do MP ao dos juízes, ambos acima do do primeiro-ministro.Esta quarta-feira, o PS apresentou uma proposta concreta nesse sentido que deverá passar com os votos de PS, PCP e CDS.O PCP acusou PS e o PSD de "interferências e pressões sobre o poder judicial" através de projetos de legislação que "não podem ser desligados de um quadro de um número crescente de investigações judiciais".Em comunicado, os comunistas criticaram as propostas de sociais-democratas e socialistas, que visam alterar a composição do Conselho Superior do MP, politizando-o.