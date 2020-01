Ministra Alexandra Leitão inicia no Alentejo roteiro para descentralização

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, iniciou no Alentejo um conjunto de reuniões com as Comunidades Intermunicipais (CIM) e as Áreas Metropolitanas (AM), no âmbito do processo de descentralização.

"Este roteiro tem como objetivo fazer o levantamento de necessidades e das preocupações das Comunidades Intermunicipais (CIM) e das Áreas Metropolitanas (AM), no âmbito do processo de descentralização e de transferência de novas competências para as autarquias, o que vai acontecer em janeiro de 2021" explicou ao CM a ministra Alexandra Leitão.





Vítor Proença, presidente da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral afirmou que "temos um elevado índice de competitividade, toda a atividade económica está a crescer, mas temos um baixo poder de compra. Nesta região temos défices nos cuidados primários de saúde, temos problemas nas estradas, temos uma justiça e tribunais que foram esvaziados".

"O chamado pacote de transferência de competências do governo para as autarquias é uma autentica "tarefização" das câmaras municipais, em que o Estado Central passa para as autarquias a responsabilidade de funcionários, das escolas, de obras e de um conjunto de responsabilidades que deviam de ser suas" lamenta o autarca.

A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) integra as Câmaras Municipais de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Odemira e Sines.

A iniciativa Roteiro para Descentralização vai levar a equipa governativa às 21 CIM do país ao longo deste mês de janeiro e às duas Áreas Metropolitanas em fevereiro, com o objetivo de ir ao encontro dos autarcas e das populações, promovendo um trabalho colaborativo e de proximidade entre o Estado Central e o Poder Local.