Ministra da Defesa anuncia reposição este ano de 1,6 milhões de euros utilizados nas obras do Hospital Militar de Belém

A ministra da Defesa Nacional adiantou esta terça-feira que até ao final do ano vão ser repostos 1,6 milhões de euros das verbas utilizadas na reconversão do antigo Hospital Militar de Belém.

"De facto essas verbas, que foram utilizadas da Lei de Infraestruturas Militares (LIM) e não deveriam ter sido, vão ser repostas. Essa informação foi já dada nesta Assembleia pelo secretário de Estado quando esteve numa recente audição e é aquilo que vamos fazer. Até ao final deste ano vai ser possível repor desde já um quantitativo de um milhão e 600 mil euros a partir de verbas próprias da Direção-geral de Recursos da Defesa Nacional e há um plano para a reposição do restante montante", avançou Helena Carreiras.

A governante respondia ao deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, que lembrou o aumento polémico das verbas utilizadas na reconversão do antigo Hospital Militar de Belém em Centro de Apoio Militar Covid-19, de 750 mil euros iniciais para 3,2 milhões de euros.

Quanto ao futuro do edifício, pergunta também colocada pelos sociais-democratas, Helena Carreiras disse que este albergou até setembro do ano passado refugiados afegãos e adiantou que recebeu "ontem à noite" um trabalho "mais aprofundado de projeção das possibilidades de utilização na área da saúde militar" dessa infraestrutura, que ainda se encontra em processo de transição do Exército para o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

"E vou agora analisar os resultados que me são apresentados neste trabalho para o qual suscitei de resto a necessidade de articular proximamente com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), com o Ministério da Saúde, com outras entidades, a forma como utilizar da melhor maneira este edifício que poderá servir, para alem da própria saúde militar, também outros objetivos nacionais", acrescentou.

Sobre se o Ministério da Defesa equaciona fazer mais investimentos naquele imóvel, Helena Carreiras respondeu: "Não estamos a prever fazer mais investimentos neste edifício mas olhar para as soluções que nos permitam rentabilizá-lo e adequá-lo da melhor maneira".

Momentos depois, na sua intervenção, o socialista Diogo Leão criticou os sociais-democratas por se apresentarem nas audições sobre Defesa "numa lógica de exploração de episódios" e "algo obcecados pelas mesmas temáticas".

"Audição após audição o PSD gira o disco e toca o mesmo", criticou, sustentando que algumas das perguntas feitas já tinham sido abordadas na audição com o ministro dos Negócios Estrangeiros e antigo titular da Defesa entre 2018 e 2022, João Gomes Cravinho.

Mais à frente, o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, questionou a ministra sobre a saída de Catarina Nunes da presidência do conselho de administração da IdD - Portugal Defence (a `holding´ que gere as participações públicas nas empresas do setor da Defesa), avançada esta terça-feira pelo Diário de Notícias (DN).

"Tem que lhe perguntar. O que posso dizer é que pediu para não ser reconduzida e, portanto, não tenho mais nada a acrescentar", respondeu Helena Carreiras.