Ministra confirma "até 20 militares" portugueses na missão de treino da União Europeia

Portugal vai participar "com até 20 militares" na missão de formação militar da União Europeia (UE) dirigida ao exército ucraniano, esta terça-feira formalmente lançada, confirmou em Bruxelas a ministra da Defesa, Helena Carreiras.

Em declarações à saída de uma reunião de ministros da Defesa da UE, a ministra, que no início do mês já adiantara que Portugal deveria participar nesta missão de assistência militar às Forças Armadas da Ucrânia com "cerca de duas dezenas de militares", apontou que a missão está neste momento a ser planeada entre os 27, mas apontou que Portugal já identificou as áreas privilegiadas de formação e confirmou a estimativa de participação de até 20 militares.

"Analisámos a nova missão da UE de apoio à Ucrânia, uma missão de assistência militar, de treino, em que vamos progredindo na respetiva organização. Portugal vai participar com até 20 militares, que vão treinar soldados ucranianos", disse.