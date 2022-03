Ministra da Agricultura anuncia apoios a fundo perdido no setor para combater efeitos da seca

"Em primeiro lugar, a utilização da reserva de crise que vai distribuir pelos seus estados-membros cerca de 500 milhões de euros, distribuindo de acordo com os pagamentos diretos tendo em conta a percentagem que cada estado-membro utiliza", garantiu a governante que acrescentou ainda que Portugal deve receber cerca de nove milhões de euros.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, anunciou esta segunda-feira que a Comissão Europeia aprovou um conjunto de apoios financeiros, a fundo perdido, para o setor agrícola para combater os efeitos da seca.Após uma reunião dos ministros europeus que serviu para avaliar os impactos da guerra na Ucrânia na indústria agroalimentar, Maria do Céu Antunes deu garantias de que a partir desta segunda-feira, e até 30 de junho, e do ponto de vista do gasóleo colorido, o Estado "vai financiar o ISP em 30 cêntimos".A Comissão Europeia aprovou também, durante a reunião, a criação de duas linhas de crédito dedicadas ao setor leiteiro e aos produtores de suínos. A medida foi, entretanto, publicada esta segunda-feira em Diário da República.

"A presente portaria cria uma linha de crédito garantida, designada 'linha tesouraria', dirigida aos produtores de leite de vaca cru e aos produtores de suínos, com o objetivo de apoiar encargos de tesouraria para financiamento da sua atividade", lê-se num diploma esta segunda-feira publicado em Diário da República.

Em causa está um montante global 8,5 milhões de euros, destinado a pessoas singulares ou coletivas que desenvolvam a sua atividade em Portugal, sejam detentores de uma exploração ativa, onde desenvolvam atividade pecuária de suínos ou bovinos, com a situação contributiva regularizada e que não se encontrem sujeitas a um processo de insolvência.