Ministra da Agricultura em isolamento após contacto de risco com infetado com Covid-19

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, está em isolamento profilático, após ter tido contacto com um caso positivo de infeção com Covid-19.Em comunicado, enviado esta quinta-feira, o Governo adianta que a ministra "não apresenta quaisquer sintomas, realizou o teste à Covid-19 e obteve resultado negativo, mas irá manter-se em isolamento profilático por determinação das autoridades de saúde".

"As atividades executivas agendadas irão, sempre que tal o permita, ser realizadas à distância", adianta o gabinete de Maria do Céu Antunes.

(Em atualização)