Durante cerca de duas horas e perante a ausência do Bloco de Esquerda e do PCP, a ministra da Agricultura insistiu, esta quarta-feira, no Parlamento, por várias vezes, que Carla Alves era a pessoa mais indicada para o cargo e que reunia todas as condições. E reiterou que, à data da nomeação, não sabia de qualquer processo judicial que envolvesse Carla Alves.









