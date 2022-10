Ministra da Coesão rejeita qualquer ilegalidade feita pelo marido

A ministra da Coesão Territorial defendeu segunda-feira o direito do marido se candidatar a fundos europeus. "O meu marido, cidadão e empresário, jamais poderá ser privilegiado por ser casado comigo, mas também não deveria ser prejudicado por essa mesma realidade", escreveu num artigo de opinião no jornal ‘Público’.Ana Abrunhosa afirmou que "corre na praça pública um julgamento que, à falta de argumentos legais, encontra refúgio na moralidade, na ética e em ataques de caráter. Um julgamento moral que revela total desconhecimento sobre estes rigorosos mecanismos dos fundos europeus e que já se decidiu pela culpabilidade, independentemente das explicações e do entendimento da lei".No artigo, intitulado ‘A mulher de César é séria’, a ministra considerou injusto que familiares de governantes fiquem inibidos de direitos como o de concorrer a fundos europeus, em cuja decisão os governantes não tenham intervenção.Mas, disse, se assim for, é preciso mudar a lei. Ana Abrunhosa considerou ainda que, assim, estaremos a "alimentar um clima de desconfiança e permanente suspeita sobre a classe política, tornando ainda mais difícil trazer pessoas competentes para o serviço público". Questionada pelosobre o artigo, a ministra disse que já tinha escrito tudo o que tinha a dizer. Também ontem, o PSD exigiu que a ministra entregue no Parlamento os pareceres que pediu para avaliar um eventual conflito de interesses.