Ministra da Defesa ouvida hoje no parlamento sobre Lei de Programação Militar

A ministra da Defesa vai ser ouvida esta quarta-feira no parlamento a pedido do PSD sobre a execução da Lei de Programação Militar (LPM), que no ano passado se situou nos 54% e cuja revisão já está em curso.

O requerimento para ouvir Helena Carreiras, apresentado pelos sociais-democratas, foi entregue depois de ter sido apreciado na Comissão de Defesa Nacional um relatório que referia que a execução financeira da Lei de Programação Militar foi de cerca de 278 milhões de euros em 2021, o correspondente a 54%, percentagem inferior à execução do ano anterior.

Na altura, a maioria dos partidos expressou preocupação com o facto de a LPM ter sido executada em pouco mais de 50% no ano passado, advertindo para a necessidade de investimento em Defesa.