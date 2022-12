Ministra da Justiça garante que “Governo continua a ser coeso e dinâmico” apesar das sucessivas demissões

A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, afirmou esta quinta-feira que o "Governo continua a ser coeso e dinâmico" apesar das sucessivas demissões nos últimos meses."Continuamos todos a corresponder àquilo que foi o programa de Governo com energia e com muita vontade de trabalhar" e "há um antes e um depois de Pedro Nuno Santos na área da habitação e na área da ferrovia", foram algumas das certezas deixadas pela ministra em entrevista à TVI.O pedido de demissão de demissão mais recente foi do ministro Pedro Nuno Santos, após a polémica relacionada com a indeminização da TAP a Alexandra Reis.