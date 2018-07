Ministra da Justiça jantou com homólogo de Angola em Lisboa

Encontro realizou-se um dia antes do anúncio da visita do primeiro-ministro a Luanda.

11.07.18

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, encontrou-se esta terça-feira em Lisboa com o seu homólogo angolano. O encontro informal entre Van Dunen e Francisco Queirós decorreu num restaurante lisboeta durante um jantar que se prolongou tardiamente pela noite.O encontro entre os titulares da pasta da Justiça de ambos os países realizou-se um dia antes do anúncio , feito em Bruxelas esta quarta-feira, da visita do primeiro-ministro, António Costa, a Luanda nos dias 17 e 18 de Setembro.Na declaração feita aos jornalistas à margem à margem da cimeira da NATO, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, especificou que Portugal e Angola irão assinar durante a visita "o novo programa estratégico de cooperação".