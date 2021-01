"Entendo que tenho condições para continuar": Ministra da Justiça ouvida após polémica com procurador

a nota enviada pelo Governo ao Conselho Europeu para sustentar a indicação do magistrado do Ministério Público José Guerra para o cargo de Procurador Europeu de Portugal junto da Procuradoria Europeia.

19:05 | 07/01 Terminou a audição à ministra da justiça.

18:57 | 07/01 "Entendo que tenho condições para continuar", afirma Francisca Van Dunem, admitindo que falou com o primeiro-minsitro, António Costa, sobre o assunto.

18:52 | 07/01 "Contexto de envio dessa nota é um contexto de grande urgência", volta a sublinhar a ministra, que refere que teve a preocupação de "reconstituir" as ações, nomeadamente a elaboração da nota.

18:32 | 07/01 Não posso comentar aqui o processo dque decorreu no seio do Ministério Público", afirma Francisca Van Dunem ao responder às perguntas colocadas pelos deputados, lembrando que em nenhum país houve a "politização" sobre o assunto como tem havido em Portugal.



"É um documento sério, preparado, da responsabilidade do Estado Português", afirma a ministra.



Van Dunem refere que são dois, e não três como foi avançado iniclamente, os erros no documento, nomeadamente na designação geral do procurador-geral-adjunto e na indicação de que o magistrado teria participado no inquérito da questão dos fundos económicos europeus.



"Ainda hoje entendo que esta foi a solução mais correta, mais justa", atira.



Sobre o eventual conhecimento de Eduardo Cabrita sobre o caso, Van Dunem garante que o Ministro da Administração não sabia de nada sobre o assunto, respondendo assim a André Ventura.

18:26 | 07/01 "O único elemento que lamento é o facto de não se ter escolhido uma mulher", afirma a deputada do Livre, Joacine Katar Moreira, durante a sua intervenção.

18:24 | 07/01 Fala agora o deputado do Chega, André Ventura, que questiona a ministra sobre a autoria material do documento.



O presidente do partido pretende ainda perceber se o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, mostrou algum desagrado pela magistrada Ana Carla Almeida, o nome inicialmente avançado para o cargo de procuradora.



"É muito estranho termos um processo de erros que, de forma estranha, todos valorizam o candidato", atirou Ventura.

18:14 | 07/01 Inês Sousa-Real, deputada do Partido Animais, Pessoas e Natureza, afirma que há informações desvalorizadas no currículo de José Guerra, como o pormenor de ter sido juíz desembargador.



"O caso da nomeação de José guerra tem deixado vários sinais de fumo no ar", admite a deputada que, em representação do partido, pretende igualmente perceber de onde vem a carta.

18:04 | 07/01 Telmo Correia, deputado do CDS-PP, afirma que debate ocorre não devido à escolha de José Guerra para o cargo e subilha que o caso "é falta de senso que pode levar a teoria da suspeição".



"Ou sabia e não fez ou não sabia, não fez e não viu", atira Telmo Correia.

17:59 | 07/01 José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, sublinha que o caso é "uma escolha política", uma vezque o Governo interveio na escolha final.

17:55 | 07/01 O PSD insiste e pede mais esclarecimentos sobre quem elaborou o documento.

17:54 | 07/01 A ministra garante que o documento dado a conhecer a 30 de dezembro não é o currículo, que já se encontrava na posse do conselho da União Europeia, mas sim uma nota acrescentada, exprimindo apenas a preferência do Governo relativamente aos candidatos

17:54 | 07/01 Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias que o currículo do procurador europeu português, José Guerra, não foi corrigido ou alterado.



"O Governo de Portugal decidiu indicar este candidato que tinha sido escolhido pelo Conselho Superior do Ministério Público", começa por responder Van Dunem após as perguntas de Mónica Quintela, do PSD.

Em resposta, Francisca Van Dunem afirma esta quinta-feira emo currículo do procurador europeu português, José Guerra, não foi corrigido ou alterado. A ministra recorda que foi informada a novembro de 2019 da necessidade de informar a UE sobre uma nota com a preferência do Governo português para os candidatos.

17:49 | 07/01 A deputada do PSD Mónica Quintela começa por dizer que as informações enviadas para a União Europeira "não foram apenas lapsos".



A deputada diz que o documento enviado "foi falseado".



Em causa estão informações falsas enviadas à União Europeia pelo Governo sobre o currículo do Procurador Europeu português, noticiadas na última semana.

