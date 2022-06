Ministra da Justiça realça importância de troca de informações criminais entre Estados da UE

A ministra da Justiça considerou esta quinta-feira que a diretiva europeia sobre o intercâmbio de informações sobre nacionais de países terceiros é de "crucial importância" para combater a criminalidade e assegurar "um espaço de liberdade e segurança".

Catarina Sarmento e Castro falava no parlamento na apresentação da proposta de lei que transpõe aquela diretiva da União Europeia (UE) destinada a tornar mais eficaz e precisa a troca de informações entre Estados-membros sobre o registo criminal de pessoas nacionais de países terceiros, apátridas ou de nacionalidade desconhecida.

O diploma do Governo levou PSD, Chega, PAN e Livre a fazer alguns reparos à legislação e a propor melhorias em sede de especialidade, se tal acontecer, mas a transmitirem a ideia que não iriam inviabilizar a proposta, tendo as maiores críticas sido feitas pela deputada do PCP Alma Rivera (PCP), que classificou a reforma do sistema europeu de informações como "uma deriva securitária".