Ministra da Presidência afirma que eleições não podem ser limitadas "nem em estado de emergência"

A Ministra da Presidência, Maria Vieira da silva, afirmou esta sexta-feira que as eleições não podem ser limitadas "nem em estado de emergência".A ministra falava aos jornalistas durante uma conferência de imprensa após o Conselho de Ministros Extraordinário.Questionada sobre como decorreriam as eleições autárquicas, marcadas para o próximo dia 26 de setembro, Mariana Vieira da Silva afirmou que as mesmas seguirão as regras e orientações da Direção Geral da Saúde (DGS).Recorde-se que as eleições presidenciais no início de 2021 decorreram em plena pandemia. Os portugueses puderam votam através de voto antecipado.