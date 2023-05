Ministra destaca papel cada vez maior das mulheres na Ciência, mas defende reforço

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior destacou esta segunda-feira o papel cada vez maior das mulheres no contexto científico e de inovação, mas defendeu o reforço do seu envolvimento, "fundamental para aumentar a capacidade inovadora" do país.

"Estou convicta que um maior envolvimento e reconhecimento das mulheres nas atividades de investigação e desenvolvimento é fundamental para aumentar a capacidade inovadora em Portugal e para a criação de um mundo mais sustentável e equilibrado", afirmou a ministra.

Elvira Fortunado falava durante a conferência sobre "Propriedade Industrial, Sustentabilidade e o Futuro do Planeta", que está a decorrer até terça-feira no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa.