Ministra do Trabalho é ouvida no Parlamento sobre o Orçamento do Estado

"Orçamento do Estado é claramente de esquerda", diz Ana Mendes Godinho

Ana Mendes Godinho, disse esta segunda-feira que, "este Orçamento do Estado é claramente de esquerda".



A ministra do trabalho disse ainda que o Orçamento tem o maior investimento de sempre na Segurança Social e que tem evoluído para conseguir a aprovação.



"É um Orçamento virado para as famílias, com um aumento de 510 milhões de euros face a 2015, esse sim um Orçamento que todos nos lembramos pela má memória da contenção", defende a ministra relembrando a gratuitidade das creches para as crianças.



Ana Mendes Godinho refere também que este Orçamento do Estado reforça o abono de família e o apoio aos idosos. O executivo garante ainda que o objetivo é assegurar que já em 2022 todas as crianças e jovens em risco de pobreza extrema passem a receber por ano 840 euros.



Para a ministra, é proposto ainda um investimento de 45 milhões de euros para garantir que "todos tenham iguais acessos" e um regime especial de acesso à reforma para pessoas com deficiência.



Ana Mendes Godinho considera que o salário mínimo terá subido 345 euros em 2025 face aos números de 2015. Para a ministra, a taxa de desemprego desceu para mais de metade e existe um número recorde de trabalhadores ativos.



"Combate à pobreza e às desigualdades", é para a ministra, um dos objetivos centrais do Orçamento do Estado para 2022, mas também o investimento profundo "na agenda do trabalho digno".



"Este Orçamento é para todas as gerações e não para o curto prazo. Orçamento que procuramos que seja justo e que valorize jovens, família e os mais velhos", conclui a ministra dizendo que votar contra é "fazer perder o país".