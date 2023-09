Ministra indica que OE2023 não irá suportar aumento de custos do PRR

A ministra da Presidência indicou esta sexta-feira que o Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) não irá ainda suportar o aumento dos custos dos investimentos inscritos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 1,3 mil milhões de euros.

Em conferência de imprensa sobre a aprovação esta sexta-feira da reprogramação do PRR pela Comissão Europeia, Mariana Vieira da Silva referiu que, com a revisão do plano, foi aprovado um aumento de custos de 19% a ser suportado pelo PRR, sendo o restante suportado pelos orçamentos do Estado nacionais, que no caso de Portugal corresponde a cerca de 1,3 mil milhões de euros.

Questionada sobre qual o montante que caberia ao OE2023, a ministra respondeu que "as verbas que serão financiadas pelo Orçamento do Estado não têm uma distribuição anual já prevista".