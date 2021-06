Ministro alerta para perigo de incidente diplomático com Noruega devido à pesca

O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, alertou hoje, na última reunião do Conselho da União Europeia a que presidiu para um possível incidente diplomático com a Noruega, devido à redução unilateral das possibilidades de pesca, nomeadamente de bacalhau.

Em conferência de imprensa, no final da reunião, Serrão Santos disse que os ministros das Pesca da UE se debruçaram "sobre um assunto muito delicado e que pode a curto prazo trazer complicações graves a nível diplomático", que é o das possibilidades de pesca na Noruega e Svalbard, um arquipélago entre este país e o Polo Norte.

"A Noruega ameaça apresar os navios da UE logo que seja atingida a quota fixada unilateralmente e de forma indevida por aquele país e que se traduz em cerca de menos 10 mil toneladas do que é histórico", salientou.