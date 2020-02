Augusto Santos Silva afirma que há outro português no estrangeiro infetado com coronavírus

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou que há outro português no estrangeiro infetado com coronavírus, durante a tarde desta quinta-feira, em declarações aos jornalistas."Há portugueses que por sua vontade permanecem em Wuhan (...) Há um cidadão português internado num hospital no Japão que é tripulante de um navio de cruzeiro e que está a receber tratamento. Há outro cidadão português nas mesmas circunstâncias", avançou Augusto Santos Silva, durante a tarde desta quinta-feira.Em atualização