Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro Azeredo Lopes falha cerimónia oficial das comemorações do 5 de Outubro

Celebrações decorrem ao longo do dia, em Lisboa.

09:49

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, vai faltar à cerimónia oficial das comemorações do 5 de Outubro, que decorrem ao longo de todo o dia, em Lisboa, por estar numa cerimónia da NATO, em Bruxelas, na Bélgica.



Recorde-se que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai discursar esta sexta-feira nas comemorações do 108.º aniversário da Implantação da República, data que tem aproveitado para se dirigir aos políticos, com alertas sobre a saúde da democracia.



O presidente do PSD, Rui Rio, falou sobre o seu partido político. "Se houvesse eleições amanhã podia acontecer qualquer coisa, nas não era o PSD que as ganhava. Daqui a um ano temos mais do que margem para estar a disputar as eleições taco a taco", disse.



Na tradicional sessão solene na Praça do Município, em Lisboa, o chefe de Estado irá intervir depois do presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina, na presença do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.



Antes, será hasteada a bandeira portuguesa na varanda do Salão Nobre dos Paços do Concelho, ao som do hino nacional, o que dará início à sessão solene comemorativa do 108.º aniversário da Implantação da República, que deverá decorrer entre as 10h40 e as 11h15.



A seguir, pelas 12h30, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas fará uma visita com honras militares ao navio-escola Sagres, acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e à tarde estará ainda num festival militar em Cascais.