Ministro compromete-se a lançar obra a ala pediátrica do S. João até fim da legislatura

Adalberto Campos Fernandes está esta quarta-feira a ser ouvido na comissão parlamentar de Saúde

Por Lusa | 10:41

O ministro da Saúde comprometeu-se esta quarta-feira a lançar a obra da ala pediátrica do hospital de São João até final da legislatura e disse que o "investimento está autorizado", encontrando-se a ser ultimado o plano de investimento.

Adalberto Campos Fernandes está esta quarta-feira a ser ouvido na comissão parlamentar de Saúde, com todos os partidos, incluindo o PS, a pedirem ao ministro um ponto da situação do investimento para a nova ala pediátrica do hospital de São João, no Porto.

Segundo o governante, o investimento "está autorizado", encontrando-se a administração regional de Saúde do Norte e o hospital a "ultimar o plano de investimento".