Ministro da Administração Interna anuncia 27 detenções por crime de desobediência

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou esta terça-feira 27 detenções por incumprimento das regras impostas pelo Estado de Emergência.Houve ainda 274 estabeleciemntos que foram encerrados por violar a obrigação de suspensão de atividade.Quanto às operações de repatriamento serão efetuadas com recurso ao mecanismo de proteção civil europeu para trazer portugueses do Peru.Estão ainda programados quatro voos de repatriamento dos 1015 passageiros que saíram do cruzeiro atracado no porto de Lisboa. Estes não tiveram nenhum contacto com outras pessoas.O ministro avançou ainda que estão a ser feitos esforços para haver mais voos para repatriar mais passageiros destes esta quarta-feira.Vão ainda ser disponibilizadas 28 tendas junto ao Estabelecimento prisional de Caxias com 270 camas para doentes de coronavírus.Para já não há casos, mas, segundo Cabrita, pode ser útil para casos que se verifiquem em contexto prisional.