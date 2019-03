Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro da Administração Interna anuncia 3,5 milhões de euros para radares e alcoolímetros

Segundo a ANSR, 513 pessoas morreram em acidentes rodoviários no ano passado, mais três do que em 2017.

Por Lusa | 19:33

O ministro da Administração Interna anunciou esta terça-feira investimentos de 3,5 milhões de euros na área da segurança rodoviária, em equipamentos como radares e alcoolímetros.



Em audição na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Eduardo Cabrita manifestou-se preocupado com "a tendência de estagnação da redução" dos números da sinistralidade rodoviária desde 2017 e avançou que foi adotada "uma estratégia comum entre a GNR e PSP no acompanhamento do tema, em articulação com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR)".



"Isso permitiu reorientar as prioridades de investimento que se traduz em 3,5 milhões de euros, que foi já lançado, em radares, alcoolímetros e mecanismo de verificação de segurança rodoviária, além das ações em desenvolvimento com as autarquias locais e zonas de maior risco", disse o ministro.



Segundo a ANSR, 513 pessoas morreram em acidentes rodoviários no ano passado, mais três do que em 2017, registando-se uma subida pelo segundo ano consecutivo do número de mortos.



Os dados da ANSR mostram também que o número de acidentes aumentou em 2018, tendo sido registados 132.378 desastres nas estradas portuguesas, mais 2.170 do que no ano anterior.



O número de feridos graves registou uma ligeira diminuição no ano passado, totalizando 2.093, menos 105 do que em 2017.



"Os resultados de 2017 e 2018, que correspondem àquilo que se passou em Espanha, França e globalmente na União Europeia, correspondem a uma estagnação de uma tendência de redução que não nos deixam satisfeitos", disse Eduardo Cabrita.



As declarações do ministro foram contestadas pelo PSD e CDS-PP, que criticaram o otimismo de Eduardo Cabrita.



Para o deputado do CDS-PP Telmo Correia, a extinção da Brigada de Trânsito da GNR "foi um erro crasso".



Os dados disponíveis deste ano mostram também que os acidentes nas estradas portugueses provocaram 83 mortos nos primeiros dois meses do ano, mais um do que em igual período de 2018.



Segundo a ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, o número de acidentes também aumentou ligeiramente este ano, registando-se, entre 01 de janeiro e 28 de fevereiro, 20.322 desastres, mais 185 do que em igual período do ano passado, quando se registaram 20.137.