Ministro da Administração Interna esclarece que autorização de marcha neonazi recai sobre Câmara de Lisboa

O ministro da Administração Interna esclareceu esta quinta-feira que compete à Câmara de Lisboa autorizar a manifestação da extrema-direita prevista para 3 de fevereiro, após a autarquia ter aprovado um voto de repúdio à ação convocada por neonazis.

"De acordo com um parecer da Procuradoria-Geral da República, quem autoriza a realização das manifestações são [...] as câmaras municipais. Claro está que as câmaras municipais fazem-no após parecer das forças de segurança", respondeu José Luís Carneiro, depois de ser questionado sobre a responsabilidade de autorização de um protesto da extrema-direita no Martim Moniz, em Lisboa.

À margem de uma reunião dos ministros com a tutela da Administração Interna da União Europeia (UE), em Bruxelas, o governante português acrescentou que as forças de segurança "encontram-se, neste momento, a fazer uma avaliação do risco".