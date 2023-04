Ministro da Administração Interna garante que não há territórios interditos no combate ao tráfico de droga

O ministro da Administração Interna garantiu esta sexta-feira que as forças policiais continuarão a combater "sem tréguas" o tráfico de droga, não havendo territórios interditos à autoridade do Estado e à salvaguarda dos direitos e das liberdades dos cidadãos.

"A polícia combaterá sem tréguas [o tráfico de droga]. Não há territórios interditos para a autoridade democrática do Estado e, assim, continuará a ser", disse José Luís Carneiro aos jornalistas, à margem das conferências da Sociedade Civil da RTP 2 a decorrer em Matosinhos, no distrito do Porto.

O ministro reagia desta forma à operação de combate ao tráfico de droga levada a cabo pela PSP na quinta-feira, no Porto, e que resultou na detenção de 15 pessoas e na apreensão de 11 quilos de droga (62 mil doses), 13 mil euros, viaturas, motociclos e armas.