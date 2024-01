Ministro da Administração Interna recebido com protestos na Escola da Guarda em Queluz

O ministro da Administração Interna foi recebido com protestos de elementos da PSP e GNR na Escola da Guarda em Queluz, esta sexta-feira. José Luís Carneiro participou na entrega de viaturas à GNR.

Com cartazes, alguns polícias vestiam uma camisola preta onde se lia "ilusionista". Para explicar a inscrição nas camisolas, o presidente da Associação Nacional dos Sargentos da Guarda, José Lopes, disse à Lusa que o ministro teve durante o seu mandado uma "postura propagandista".

"O ministro é um ilusionista incapaz. Alguém que nunca mostrou capacidade para estar à frente do Ministério da Administração Interna. Não tem competência", afirmou José Lopes, frisando que o governante "foi uma nulidade" no cargo.

A 29 de dezembro, o Presidente da República promulgou "o diploma do Governo que regula a atribuição do suplemento de regime especial de prestação de trabalho na PJ", a lei que levou ao aumento do subsídio de missão de cerca de 450 euros para os 996 euros.



Na quinta-feira, o ministro da Administração Interna admitiu a possibilidade de aumentar o subsídio de patrulha na PSP e GNR num valor "entre os 50 e os 100 euros por mês". Atualmente é de 60 euros.

Em declarações aos jornalistas, José Luís Carneiro salientou as "melhorias importantes nas condições" remuneratórias e de trabalho das forças de segurança, um "caminho que deve continuar na próxima legislatura"."Foi dado um passo importante para o suplemento das forças de segurança e deve continuar a ser feito este esforço no futuro", acrescentou o governante. Encontrando-se o Governo em gestão, "não há condições para novos compromissos", explicou.