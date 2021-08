Ministro da Defesa mantém objetivo de unidade de cuidados continuados no Hospital de Belém

O ministro da Defesa vincou esta terça-feira que o objetivo de estabelecer uma unidade de cuidados continuados no Hospital Militar de Belém se mantém, negando qualquer recuo e apontando que tal só era possível mantendo o imóvel na esfera militar.

As declarações de João Gomes Cravinho à agência Lusa surgem na sequência de um despacho publicado na segunda-feira no Diário da República e assinado pelo secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, e pelo secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, no qual é indicado que o Hospital Militar de Belém foi retirado da lista de "imóveis disponíveis para rentabilização", mantendo-o sob o domínio das Forças Armadas.

Questionado sobre se esta decisão poderia significar um recuo, sendo conhecida a previsão de cedência da unidade hospitalar à Câmara Municipal de Lisboa para ser utilizada como unidade de cuidados continuados, o governante disse não ter havido "recuo absolutamente nenhum".