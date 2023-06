Ministro da Defesa ucraniano elogia críticas de Metsola ao PCP em Portugal

O ministro da Defesa ucraniano elogiou esta segunda-feira o discurso da presidente do Parlamento Europeu na Assembleia da República em Portugal, sublinhando as críticas de Roberta Metsola à posição do Partido Comunista Português (PCP) sobre a guerra.

"Exemplo brilhante de Roberta Metsola a combater a hipocrisia e o 'apaziguamento' com honestidade e verdade", destacou Oleksii Reznikov numa publicação na rede social Twitter.

Reznikov agradeceu ainda o "compromisso e apoio" de Metsola "à Ucrânia e à democracia", numa publicação com um vídeo onde é apresentada a posição da presidente do Parlamento Europeu e da deputada comunista Paula Santos em discursos proferidos na Assembleia da República em Lisboa.