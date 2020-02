Ministro da Economia otimista quanto ao futuro do setor automóvel

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, mostrou-se esta sexta-feira otimista quanto ao futuro do setor automóvel em Portugal, apontando que este ano "as perspetivas são de crescimento" e que as "empresas têm projetos para o futuro".

"No ano passado os produtores de automóveis portugueses tiveram um ano recorde. Entramos no clube dos grandes produtores de automóveis. Este ano as perspetivas são de crescimento e as empresas, todas elas, têm projetos para o futuro", disse Pedro Siza Vieira.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, que falava aos jornalistas em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, após uma visita à CaetanoBus, empresa do universo Salvador Caetano, disse notar que os empresários e empresas portuguesas "não estão só preocupadas com este ano e o próximo, estão já a pensar nos investimentos que têm de fazer agora para o futuro da mobilidade".

"E nós continuamos a trabalhar para os apoiar [aos empresários e empresas] nesse desígnio. Continuamos a procurar garantir as condições que permitam que as empresas que, não estão só na ponta da Europa, estão sobretudo no centro do oceano Atlântico, possam relacionar-se com o mundo e os mercados para onde querem exportar", disse o governante.

Pedro Siza Vieira enumerou como medidas fundamentais para o sucesso deste setor, "continuar a investir na qualificação dos recursos humanos", bem como, acrescentou, "continuar a apostar na ligação entre o sistema científico e tecnológico e o tecido industrial".

"Temos de criar as melhores condições de custos de contexto, de infraestruturas e ligação ao mundo", concluiu o ministro da Economia que terminou em Vila Nova de Gaia um roteiro de visitas por fábricas ligadas ao setor automóvel, isto depois de ter estado hoje em Mangualde, na fábrica da PSA, e em Tramagal, concelho de Abrantes, na fábrica da Mitsubishi Fuso Truck Europe. Na quinta-feira, o governante visitou a Autoeuropa, em Palmela, Setúbal.