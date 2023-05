O ministro da Economia respondeu, na segunda-feira, à crítica do Presidente da República, que no domingo afirmou que os números da economia ainda não chegaram ao bolso dos portugueses.



Costa Silva espera que o desempenho "notável" da economia se reflita na vida diária dos portugueses, conforme disse, em contraponto à afirmação de Marcelo Rebelo de Sousa de que "os grandes números são positivos, mas a vida do dia a dia ainda não é tão positiva".









Ver comentários