Ministro da Educação diz que não há atrasos na preparação do ano letivo

O ministro da Educação, João Costa, garantiu esta quarta-feira que não há atrasos na preparação do ano letivo 2023-2024, o que vai permitir que as escolas possam encerrar, pela primeira vez, durante uma semana do mês de agosto.

"Está tudo nos calendários normais, nos calendários previstos. Os nossos serviços, as direções das escolas, têm feito tudo o que é normal nesta altura do ano e, portanto, não vale a pena estarmos com alarmismos dessa natureza, que não há qualquer razão que sustente isso", assegurou.

À entrada para uma reunião com diretores de escolas e de agrupamentos de escolas do Norte e Centro do país, que decorre esta manhã em Coimbra, o governante anunciou que, pela primeira vez, as escolas estão em condições de encerrar durante uma semana do mês de agosto.

"Se assim não fosse [sem atrasos na preparação do próximo ano letivo], não estaríamos em condições de, pela primeira vez, até deixar os senhores diretores descansarem durante uma semana do mês de agosto. É a primeira vez que as escolas vão poder encerrar durante o mês de agosto, exatamente porque antecipámos todas as tarefas de preparação típicas", sustentou.