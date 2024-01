O ministro da Saúde cessante admitiu esta segunda-feira a existência de "um problema seríssimo com as urgências" em Portugal.Em declarações proferidas aos jornalistas numa unidade de saúde em Cantanhede, Manuel Pizarro referiu que "o pico da gripe deve estar a ocorrer durante estes dias".O governante salientou ainda o mérito da descentralização do Serviço Nacional de Saúde, que diz ser "boa para as pessoas".Em atualização