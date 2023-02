Ministro da Saúde reconhece carência do SNS: "Temos médicos de pedopsiquiatria a menos"

O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, assumiu que os estabelecimentos de saúde em Portugal escasseiam em pedopsiquiatras.

"Temos médicos pedopsiquiatras a menos. Estamos a trabalhar por alargar o atendimento às questões de saúde mental", disse Manuel Pizarro aos jornalistas no Hospital Amadora-Sintra.

O ministro informou que as equipas de saúde mental serão aumentadas com recurso ao Plano de Recuperação e Resiliência. "Estamos a aumentar as equipas de saúde mental", acrescentou.

Ainda assim, Pizarro lembrou que muitos problemas de saúde mental podem ser tratados por médicos não especializados na matéria.

"Quando tenho uma constipação não vou ao pneumologista. Os casos de saúde mental também podem ser trabalhados por médicos de família", aditou.

Sobre o modelo para a reorganizar as urgências que o ministro na segunda-feira disse "estar pronto nos próximos dias", Pizarro rematou que continua a ser "trabalhado".

O Ministro da Saúde recordou que, na Área Metropolitana de Lisboa, estão 12 urgências abertas. Contudo, Manuel Pizarro expressa o desejo de ter "todas as maternidades abertas".