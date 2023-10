Ministro das Finanças atacado com tinta verde por ativistas do grupo Climáximo

O ministro das Finanças foi atacado com tinta verde por ativistas climáticos, durante uma aula aberta na Faculdade de Direito de Lisboa, esta sexta-feira.Os manifestantes pertencem ao grupo Climáximo e gritaram repetidamente: "Não há paz até ao último inverno de gás".O ministro das Finanças reagiu com ironia, dizendo que pelo menos tinha uma apoiante para a subida do Imposto Único de Circulação.Em comunicado a que oteve acesso, o movimento assinalou que o Orçamento de Estado para 2024 "não contempla um plano para o fim do uso de gás fóssil".Esta sexta-feira, três jovens ativistas do Climáximo foram condenadas a 600 euros de multa por terem cortado a circulação na rua de São Bento, em Lisboa.Em atualização