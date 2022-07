O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse esta terça-feira que está confiante numa revisão em alta do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) português em 2022, nas previsões a apresentar esta quinta-feira por Bruxelas, apesar do cenário de abrandamento da economia a nível europeu.









“Creio que o quadro geral de apontar para um cenário, ao nível europeu, de abrandamento das taxas de crescimento económico é expectável, mas também é expectável que, relativamente a Portugal, em 2022, venham a rever em alta a perspetiva de crescimento”, disse Fernando Medina.

“A perspetiva que tinham no último cenário [de subida de 5,8% do PIB este ano] é uma perspetiva talvez aritmeticamente, no nosso cenário, menos provável de poder acontecer”, prosseguiu o ministro das Finanças, para acrescentar que tem “confiança que os números que apontam para um crescimento superior a 6% sejam aqueles que venham efetivamente a verificar-se”.