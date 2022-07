Ministro das Infraestruturas acusa líder do PSD de ser desrespeitoso e ofensivo com adversários

O ministro das Infraestruturas afirmou esta sexta-feira que não é o líder do PSD, Luís Montenegro, que lhe confere autoridade política e acusou o dirigente social-democrata de ser "desrespeitoso e ofensivo" para com os adversários políticos.

"Não é o líder do PSD que me confere ou não autoridade política. Quem me confere autoridade política é o primeiro-ministro", disse Pedro Nuno Santos, confrontado com as declarações de Luís Montenegro, que, na quinta-feira, tinha dito que não reconhecia ao ministro das Infraestruturas autoridade política para intervir no diálogo sobre o novo aeroporto.