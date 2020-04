Ministro das Infraestruturas pede “verdade” à TAP

O ministro das Infraestruturas assegurou esta quarta-feira que o empréstimo de 350 milhões pedido pelos privados que fazem parte da Comissão Executiva da TAP não resolve os problemas. "O privado que diga lá a verdade toda de quanto precisa até ao final do ano", atirou Pedro Nuno Santos, lembrando que a empresa tem 800 milhões de euros de dívida.

O governante, que falava na comissão parlamentar de Economia, defendeu que a transportadora aérea "já não estava a ser bem gerida" antes dos efeitos da Covid-19. Quando confrontado pelo deputado do CDS-PP João Gonçalves Pereira sobre o futuro da companhia, o ministro reagiu: "Está a dizer que um empréstimo de 350 milhões de euros, um empréstimo do povo português, vai resolver os problemas da TAP. E se a empresa não puder pagar, o empréstimo é de quem? Eu digo-lhe, eu vou-lhe dizer: é o povo português que paga, percebe? E se é o povo português que paga, é bom que seja o povo português a mandar", respondeu o ministro, exaltado, sublinhando que o Governo está a avaliar todas as propostas, incluindo uma nacionalização. Num tom sempre duro, o governante afirmou que "a música agora é outra no que diz respeito à TAP", sublinhando que a companhia aérea "sem intervenção pública, não tem qualquer possibilidade de sobreviver".





Nesse sentido, Pedro Nuno Santos avisou, desde logo, que "qualquer intervenção do estado soberano na TAP implicará que o Estado, através do Governo, acompanhe todas as decisões que serão tomadas".

Baixos níveis de ruído

Os níveis de ruído nas proximidades do aeroporto de Lisboa diminuíram drasticamente, especialmente devido à quebra na aviação provocada pela Covid-19, segundo a associação ambientalista Zero. Em comunicado, sublinha que o ruído causa uma forte perturbação na qualidade de vida das pessoas - associado a doenças crónicas -, e a necessidade de relocalizar o aeroporto.

Lesão cardíaca em estudo

Investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) querem perceber de que forma é que o novo coronavírus influencia a função cardíaca nos casos mais graves da doença. Um grupo de doentes internados na Unidade de Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar Universitário de São João vai ser monitorizado durante cerca de três meses.

Caem idas às Urgências

As idas aos serviços de urgências do Serviço Nacional de Saúde na sequência de acidentes domésticos e de lazer caíram para perto de metade em março, avançou ontem o coordenador do Departamento de Epidemiologia do Instituto Ricardo Jorge, Carlos Dias. De 40 mil episódios por mês o valor caiu para cerca de 20 mil no conjunto de todos os hospitais públicos do País.

Máscaras sem certificado

Estão a ser vendidas milhares de máscaras reutilizáveis com falsa certificação que garantem resistir a 25 ou 50 lavagens. O máximo certificado até agora foram máscaras que resistem a cinco lavagens, garante o Citeve, único centro tecnológico com protocolo com o Infarmed e a DGS para certificação. Várias autarquias têm vindo a distribuir máscaras sem certificação.

Efeitos adversos da toma

A Autoridade Nacional do Medicamento - Infarmed alertou ontem que os doentes com Covid-19, suspeita ou confirmada devem estar atentos e avisar as autoridades de Saúde de efeitos adversos que ocorram com a toma não só dos medicamentos para os sintomas da doença como de outros que habitualmente usem para outras doenças crónicas pré-existentes.