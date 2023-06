Ministro diz que maternidade do Santa Maria funciona em pleno mas admite "conflitualidade"

O ministro da Saúde afirmou esta sexta-feira que a maternidade do Hospital de Santa Maria (Lisboa) "está a funcionar em pleno", mas reconheceu que se vive um "período de conflitualidade" entre a administração e médicos do serviço de obstetrícia.

"Eu confio que, depois deste período de conflitualidade, virá o diálogo, mas quero insistir neste ponto: a maternidade está a funcionar em pleno e é preciso que população se sinta tranquila sobre isso", referiu Manuel Pizarro, em declarações aos jornalistas em Oeiras.

As "divergências de opinião" são normais numa "sociedade democrática", salientou ainda o governante, que fez um "apelo à serenidade neste debate", alegando que a situação que se vive no maior hospital do país resulta de uma "belíssima notícia", o investimento no seu bloco de partos.