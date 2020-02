Ministro diz que Rui Rio revelou "total desespero" sobre linha circular do metro de Lisboa

O ministro do Ambiente disse esta quarta-feira que o PSD errou ao votar favoravelmente a suspensão da linha circular do Metropolitano de Lisboa e classificou a intervenção de Rui Rio no debate quinzenal de terça-feira de "total desespero".

João Matos Fernandes, que tutela os transportes urbanos, falava na Assembleia da República durante uma audição na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, onde lembrou que o PSD votou favoravelmente propostas do PCP e do PAN para a suspensão daquele projeto, no âmbito do Orçamento do Estado para 2020.

"Era um erro o PSD embarcar na votação que embarcou. Agora terá de explicar aos lisboetas que caso seja suspensa não haverá qualquer obra no metro nos próximos três anos", afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, em resposta ao deputado socialista Luís Graça, que pediu ao governante para explicar o impacto da medida.