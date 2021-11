Ministro do Ambiente acredita em "decisões de última hora" favoráveis a países pobres na COP26

O ministro do Ambiente e Ação Climática considera que as expectativas que pesam sobre a COP26 são "demasiado grandes para estar otimista", mas afirmou à Lusa acreditar em "decisões de última hora" favoráveis aos países menos desenvolvidos.

"A expectativa é demasiado grande para eu alguma vez me poder demonstrar otimista", afirmou João Pedro Matos Fernandes em declarações à agência Lusa à margem da cimeira do clima das Nações Unidas, onde na quarta-feira intervirá no plenário do segundo segmento de alto nível, com a declaração nacional de Portugal sobre os compromissos para cumprir o acordo de Paris.

Admitiu que "manifestamente todas as partes estão a mexer, aquelas que estavam irredutíveis e que levaram à não decisão estão todas hoje com uma posição mais flexível, há trabalho feito e vão fazer mesmo tudo para ter um acordo até ao final desta semana".