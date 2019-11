Ministro do Ambiente ataca Rui Rio no lítio

A audição do ministro do Ambiente sobre a polémica do lítio ficou ontem marcada pelo ataque de João Matos Fernandes ao líder do PSD, a quem chamou "engenheiro nasal", numa alusão ao facto de Rui Rio ter dito que o processo cheirava a esturro.

"Que desligue o forno, pois o empadão de mentiras que inventou, feito de sobras dos jantares de sexta-feira à noite, esturricou", disse Matos Fernandes aos deputados da Comissão de Ambiente.

O governante acusou ainda o PSD de estar a fazer uma "campanha insidiosa" sobre este processo de concessão da pesquisa e exploração de lítio em Montalegre. Quanto ao processo propriamente dito, Matos Fernandes reafirmou que "todos estes diplomas e o contrato que atribui direitos foram todos do tempo em que o PSD estava no governo".

Um dos momentos mais acalorados foi protagonizado pelo social-democrata Luís Leite Ramos numa troca de palavras com o secretário de Estado da Energia, João Galamba. Em causa esteve a data do despacho e da respetiva fundamentação da Direção-Geral de Energia (DGEG), que aprovou o contrato da Lusorecursos Portugal Lithium, uma empresa criada três dias antes da assinatura do documento.



População está "assustada" com exploração

A Associação Montalegre com Vida garantiu ontem na Assembleia da República que a população da região nunca foi ouvida, encontrando-se assustada e contra a exploração de lítio, que considera um "atentado ambiental".



O porta-voz da associação, Armando Pinto, afirmou aos deputados que as populações "nunca foram ouvidas em nenhum momento" aquando da prospeção, "nem agora".