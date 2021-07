Ministro do ambiente culpa motorista por excesso de velocidade: “não era eu que conduzia”

O ministro do Ambiente prometeu ontem que “nunca mais voltará a acontecer” uma situação de excesso de velocidade protagonizada por ele. João Pedro Matos Fernandes jogou à defesa, envolvendo o motorista, a quem deixou um aviso para respeitar os limites de velocidade.





“Não era eu que conduzia e não me apercebi do que estava a acontecer. Mas isso não me desresponsabiliza em nada”, afirmou o governante, citado pela agência Lusa. O carro em que viajava Matos Fernandes foi apanhado, no dia 5 de julho, a circular a quase 160 quilómetros por hora numa estrada nacional e a 200 quilómetros por hora na A2, acima dos limites definidos na lei (120 km/hora, nas autoestradas).



No dia da infração, avançada pela TVI, o ministro regressava a Lisboa de um evento em que assinalou a requalificação da ETAR do Roxo, em Aljustrel. Confrontado pela primeira vez com a situação, na semana passada, Matos Fernandes começou por dizer que não tinha “qualquer memória de os factos relatados terem sucedido” e comprometeu-se “a estar mais atento” no futuro.