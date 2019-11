Ministro do Ambiente forçado a dar listagem de edifícios com amianto

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, vai ser forçado a dar aos deputados a lista dos edifícios públicos com amianto, numa audição de urgência que se irá realizar até ao final do ano no Parlamento. O pedido, apresentado pelo PSD, foi aprovado esta terça-feira por unanimidade, um dia depois doter revelado que a tutela se tinha recusado a ceder a listagem dos 3739 prédios contaminados e a fazer o ponto de situação do Programa Nacional de Remoção do Amianto.O PS ainda tentou contestar o requerimento dos sociais-democratas. "Qual é a pressa?", atirou o deputado socialista Hugo Pires. Mas ficou sem argumentos quando a social-democrata, Filipa Roseta, revelou que "em abril já tinha enviado uma pergunta ao ministro sobre a lista dos edifícios contaminados e até agora nada". "Se o ministro não responde então que venha ao Parlamento", atirou."Será que é porque o PSD vai ter um congresso em janeiro que agora quer ouvir os ministros a correr?", continuou em tom de sarcasmo o parlamentar do PS. "Vai passar o congresso do PSD e o problema do amianto ainda não estará resolvido" , contrapôs o deputado do PSD, Bruno Coimbra.O PS tentou uma segunda vez proteger Matos Fernandes, quando o deputado Ricardo Pinheiro desafiou o PSD a "retirar o pedido de audição se o ministro entretanto enviar as questões sobre o amianto". "Já não acredito no ministro", sublinhou Filipa Roseta. "Isto é um problema gravíssimo e se o ministro continuar a atirar as responsabilidades para as Finanças", como noticiou o, "então que se informe junto das Finanças, Saúde ou Educação e venha ao Parlamento prestar contas", afirmou.Em silêncio, o PS acabou por aprovar a audição do ministro, juntando-se aos restantes partidos, da esquerda à direita, que, sem objeções, apoiaram logo o pedido do PSD.A ativista sueca Greta Thunberg aceitou participar numa sessão do Parlamento, em Lisboa, promovida pela comissão parlamentar de Ambiente, que se realizará entre o final deste mês e início de dezembro, foi esta terça-feira anunciado.A proposta, do presidente da comissão, José Maria Cardoso, do BE, teve aprovação unânime e foi aceite pelo presidente do Parlamento Assembleia da República, Ferro Rodrigues.