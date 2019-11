Ministro do Ambiente lamenta "profundamente" acidente na pedreira de Vila Viçosa

O ministro do Ambiente lamentou esta segunda-feira o acidente de sábado numa pedreira desativada em Vila Viçosa (Évora), com uma vítima mortal, e garantiu que foi um "acidente de trabalho" que não está relacionado com condições de segurança da pedreira.

"O acidente que aconteceu [sábado] é um acidente trágico, é um acidente de trabalho dentro de uma pedreira que esperemos que não volte a acontecer, mas que infelizmente às vezes acontece e lamentamos profundamente a morte do trabalhador. Mas é um acidente de trabalho que não tem nada a ver com as condições de segurança da pedreira", disse João Pedro Matos Fernandes, no Porto, à margem do evento Bursiness2sea.

