O Ministro do Ambiente admitiu esta segunda-feira que as aldeias ribeirinhas do Baixo Mondego poderão ter que "mudar de sítio" para que seja possível fazer a manutenção dos diques.





Numa entrevista à RTP 2, João Matos Fernandes disse que as aldeias têm que ser adaptadas. "Vamos ter de nos adaptar aos recursos que temos. Aldeias têm de saber que estão numa zona de risco. Paulatinamente, as aldeias vão ter que ir pensando em mudar de sítio porque não esperemos que esta capacidade que temos possa vir a crescer. Isso é o contrário da adaptação", declarou.No entanto, o ministro deixou elogios à manutenção dos diques, que permitiu que a tragédia não fosse maior.Cheias no Baixo Mondego obrigaram à evacuação de vários moradores.