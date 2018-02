Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro do Planeamento ouvido no parlamento sobre fundos comunitários

19:16

O requerimento do Partido Socialista (PS) para a audição do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, no âmbito da reprogramação dos fundos comunitários foi hoje aprovado por unanimidade.



A votação foi esta quarta-feira realizada pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que agora procederá ao agendamento da audição do governante que tem a tutela dos fundos comunitários.



Na passada terça-feira, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas disse que a reprogramação dos fundos comunitários do Portugal 2020 irá reforçar os apoios às empresas, até 800 milhões de euros, para um investimento global de 5.000 milhões de euros.



Em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Concertação Territorial, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, Pedro Marques disse que está prevista uma reorientação dos fundos do programa comunitário Portugal 2020, entre os quais apoiar investimento de 5.000 milhões de euros realizado pelas empresas.