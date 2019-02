Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro dos Negócios Estrangeiros "desaconselha vivamente" viagens a Caxemira na Índia

Recente escalada do conflito entre a Índia e o Paquistão naquela região fez MNE lançar o alerta.

17:03

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português "desaconselha vivamente" deslocações não-essenciais a Caxemira, na Índia, na sequência da recente escalada do conflito entre a Índia e o Paquistão naquela região.



"Considerando os incidentes recentes no estado indiano de Caxemira, entre forças militares indianas e paquistanesas, bem como a atuação por todo o território de grupos terroristas, desaconselha-se vivamente qualquer deslocação não essencial ao estado indiano de Jammu e Cachemira", lê-se numa nota publicada esta terça-feira no portal diplomático.



A nota reforça alertas anteriores do MNE em relação à região disputada pelos dois países, nomeadamente pedindo "cautela extrema" em anteriores episódios de "agitação social, religiosa e política".



A tensão na região aumentou nos últimos dias depois de as Forças Armadas indianas terem anunciado na terça-feira um ataque aéreo contra um campo de treino do grupo islâmico Jaish-e-Mohammed (JeM), que tinha reivindicado um atentado que matou 40 militares indianos a 14 de fevereiro.



O Paquistão reagiu denunciando uma "agressão inoportuna" e prometeu responder "na hora e local" que escolhesse.



Hoje, Islamabad anunciou ter abatido dois aviões indianos no espaço aéreo do Paquistão e detido dois pilotos indianos, um dos quais terá sido hospitalizado.



A Índia, por seu turno, anunciou também hoje que derrubou um avião paquistanês durante um confronto aéreo com forças do Paquistão.



Os dois países disputam a região de Caxemira desde a separação do subcontinente que se seguiu ao fim da colonização britânica, em 1947.