Ministro dos Negócios Estrangeiros em contacto com portugueses afetados por incêndios na Grécia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal tem estado "em contacto com 19 portugueses" na Grécia, na sequência dos incêndios que estão a afetar este país, e que já obrigou as autoridades a proceder a operações de retirada de pessoas.

"A Embaixada de Portugal em Atenas acompanha a situação de incêndios florestais que se vive na Grécia e está a prestar todo o apoio necessário aos portugueses, que se encontrem no país e em particular na ilha de Rodes, sejam os que entraram em contacto com a embaixada, como contactando os residentes ou que estão registados naquela secção consular", lê-se num comunicado enviado esta segunda-feira à Lusa.

"Para já, a embaixada de Portugal em Atenas está em contacto com 19 portugueses, sendo três residentes no território", acrescenta-se no comunicado, que salienta também o número do Gabinete de Emergência Consular +351217929714/+351961706472 e a importância de registo na aplicação do Viajante para quem planeia deslocações.

Nos últimos dias, as autoridades gregas têm procedido a operações de evacuação nas ilhas de Rodes e Cofru, e algumas companhias turísticas suspenderam as operações.