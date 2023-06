O ministro das Infraestruturas, João Galamba, arrisca ser alvo de uma queixa-crime e de uma condenação até três anos de prisão, como consequência de alegadas falsas declarações na comissão parlamentar de inquérito à gestão política da TAP. O PSD pretende que o Ministério Público avalie o caso e quer ver votado pela referida comissão, na próxima semana, a 14 de junho, o envio para a Procuradoria-Geral da República de uma ata com as declarações do ministro.









