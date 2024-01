Ministro João Gomes Cravinho condecorado por Zelensky pelo apoio de Portugal à Ucrânia

O presidente Volodymyr Zelensky condecorou, esta quinta-feira, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, pelo trabalho e apoio que Portugal tem dado à Ucrânia.De acordo com o decreto presidencial já publicado, a condecoração com a "Ordem de Jaroslav o Sábio" é atribuída "por uma contribuição pessoal significativa para o reforço da cooperação interestatal, o apoio à soberania estatal e à integridade territorial da Ucrânia e a promoção do Estado ucraniano no mundo".Segundo uma nota publicada no 'site' da Presidência, João Gomes Cravinho já fez saber, através do homólogo Dmytro Kuleba, que encara estadistinção "como uma generosa homenagem ao povo português, que está ao lado da Ucrânia, ontem, hoje e amanhã". Sublinhou ainda o apoio de Portugal ao país invadido pela Rússia, desejando que 2024 "seja o ano em que a Ucrânia esteja completamente livre das brutais e ilegais forças de ocupação".